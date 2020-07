Il comune di Salerno diffida i venditori ambulanti (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Le aree dei mercati rionali devono esser lasciate pulite ed è necessario che tutti gli operatori eseguano con scrupolo la raccolta differenziata dei rifiuti“. Il Sindaco Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Annona Dario Loffredo indirizzano una diffida a tutti i venditori ambulanti impegnati nelle aree mercatali di Salerno. Da qualche tempo, evidenzia l’Amministrazione Comunale, si registrano problemi molto gravi al termine delle attività dei mercati rionali. Rifiuti di ogni genere abbandonati per terra da qualche esercente incivile, mancata effettuazione della raccolta differenziata. “Sono situazioni inaccettabili – continuano Napoli e Loffredo – che rendono più oneroso il servizio di ... Leggi su anteprima24

enpaonlus : Sono nove ora i nidi protetti nel Cilento! #evviva Acciaroli: spunta il nono nido di caretta caretta del Cilento,… - salernocitta : COMUNE SALERNO DIFFIDA VENDITORI AMBULANTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PULIZIA AREE MERCATALI - tvoggi : SALERNO, IL COMUNE DIFFIDA I VENDITORI AMBULANTI. NAPOLI “RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLE AREE MERCATALI” “L… - ANIMaSS05 : Eventi: 21 luglio 2020 Conferenza Stampa ore 11.00 presso il Comune di Salerno - Sala del Gonfalone 25 luglio 202… - andpellegrino : “Spettattori”, domani la presentazione al Comune di Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : comune Salerno

Salernonotizie.it

Roma - Irregolarità, abusivismo, sporcizia. Continuano le ispezioni dei Nas nelle case di riposo, già finite nel mirino per la mancanza di misure per il contrasto dei contagi da coronavirus, ma terren ...La manifestazione condotta da Nunzia Schiavone, che come di consueto porta la firma del direttore artistico Luigi Avallone, è sostenuta da tutta l'amministrazione comunale, primi fra tutti il sindaco ...