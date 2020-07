Highlights e gol Bari-Ternana 1-1, playoff Serie C 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) La fase nazionale dei playoff di Serie C 2019/2020 entra nel vivo. Il prossimo mercoledì 22 luglio conosceremo il nome della quarta squadra che salirà in Serie B insieme a Monza, Vincenza e Reggina ma, prima di arrivare in finale, le formazioni rimaste dovranno disputare le final four in programma venerdì 17 luglio. Tra queste ci sarà anche il Bari che è riuscito ad eliminare la Ternana. Alla squadra guidata da Vincenzo Vivarini basta l’1-1 contro i rossoverdi, maturato con la rete del vantaggio biancorosso realizzata da Mirko Antenucci al 30′ su calcio di rigore e il pareggio umbro nella ripresa di Daniele Vantaggiato al 72′. Leggi su sportface

