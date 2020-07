Far Cry 6: Primi dettagli sull’Esplorazione (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella giornata di ieri, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Far Cry 6, oggi il Narrative Director del gioco “Navid Khavari” svela i Primi dettagli sull’esplorazione, che vi riportiamo a seguire. Far Cry 6: Nuovi dettagli sull’esplorazione Vi confesserò che realizzare il progetto è stata un’esperienza straordinaria. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ed è un onore sapere che Far Cry 6 è il primo della serie a disporre di una città molto grande da esplorare.Una nazione non può nascere ed evolversi se non dispone di una capitale, per questo motivo abbiamo dedicato molto tempo nella realizzazione di una città, sede centrale del potere dittatoriale di Anton.Nella città troverete ovviamente i suoi sostenitori, dal punto di vista narrativo oserei ... Leggi su gamerbrain

