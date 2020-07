Cristiano Malgioglio aggredito finisce in ospedale: cosa gli è successo (Di lunedì 13 luglio 2020) Non finiscono le brutte notizie per Cristiano Malgioglio, che è finito in ospedale con un video su Instagram ha documentato ciò che è successo Cristiano Malgioglio si rilassa al mare in Salento, ma improvvisamente è dovuto correre in ospedale dopo l’aggressione. Mentre si avviava in spiaggia con i bambù in costume con occhiali da sole, … L'articolo Cristiano Malgioglio aggredito finisce in ospedale: cosa gli è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

sonfattacosi : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - silviodifede : Oche assassine ?@SmilingEars? - Magic_Charly : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - ziamseyes : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - xoxomarkes : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio in vacanza nel Salento aggredito dalle oche www.amoreaquattrozampe.it Malgioglio attaccato dei pennuti finisce in pronto soccorso

L’ultimo video Instagram di Cristiano Malgioglio è diventato virale. In vacanza nella splendida Salento, con costume, occhiali da sole e ciuffo d’ordinanza il cantautore si è incamminato verso una ...

Cristiano Malgioglio aggredito finisce in ospedale: cosa gli è successo

Non finiscono le brutte notizie per Cristiano Malgioglio, che è finito in ospedale con un video su Instagram ha documentato ciò che è successo Cristiano Malgioglio si rilassa al mare in Salento, ma ...

L’ultimo video Instagram di Cristiano Malgioglio è diventato virale. In vacanza nella splendida Salento, con costume, occhiali da sole e ciuffo d’ordinanza il cantautore si è incamminato verso una ...Non finiscono le brutte notizie per Cristiano Malgioglio, che è finito in ospedale con un video su Instagram ha documentato ciò che è successo Cristiano Malgioglio si rilassa al mare in Salento, ma ...