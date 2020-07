Conte e la partita a perdere degli aiuti dall’Europa (Di lunedì 13 luglio 2020) È come una partita di poker che si sta mettendo malissimo. L'Italia ha in mano al massimo una coppia di due, e sta cercando di guadagnare tempo prima di scoprire le carte. Ci guardiamo intorno in cerca di alleati, ma nessuno ci strizza l'occhio. Anzi. Più il tempo passa, più gettoni mettiamo sul tavolo, più sale il rischio di uscirne con le ossa rotte di fronte ad avversari ben più agguerriti. Nella sfida sul Recovery Fund il rendez vous di Meseberg tra Angela Merkel e Giuseppe Conte è un'altra mano di gioco che finisce con un nulla di fatto: nella conferenza stampa di pochi minuti fa la cancelliera si limita a rimarcare le divisioni profonde tra governi nordici e mediterranei. Da par suo, Conte dice di temere «la follia» del vincolo esterno, ma rimanda tutto alla mano finale del ... Leggi su panorama

beppesevergnini : #Conte un anno ????@Inter: “Ho preso un pacchetto preconfezionato” Ma come? Ha scelto Lukaku Barella Sensi Moses You… - M5S_Europa : Il Presidente del Consiglio europeo #Michel propone di confermare i 750 mld del #RecoveryFund. La partita, ora, si… - dariocampidoni1 : @Lucabressan96 @Vatenerazzurro1 Esatto, aggiungo che per i primi 3 mesi Hakimi non giocherà una partita perché dovr… - GurzoBahri : RT @gippu1: L'unico giocatore di movimento sempre schierato titolare da Conte dopo il lockdown (7^ partita di campionato su 7) è Roberto '… - INTERBLOG241 : Non vorrei che Conte tenesse Eriksen in panchina, facendolo entrare inutilmente come la scorsa partita all'88', sol… -