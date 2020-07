Autostrade a carte scoperte contro Conte: "Nostra proposta recepisce proposte Governo" (Di lunedì 13 luglio 2020) La proposta formulata da Autostrade per l’Italia ”è l’esito di un confronto di un anno e recepisce le richieste dei rappresentanti dell’esecutivo”. È la replica della concessionaria autostradale del Gruppo Atlantia alle dichiarazioni di Giuseppe Conte che sembrano avvicinare la revoca delle concessioni.L’azienda “auspica che le decisioni che verranno assunte siano basate esclusivamente su aspetti di tipo giuridico, tecnico, sociale ed economico” si legge in una nota, che lascia così intendere che ci possano essere altre motivazioni alla base della decisione che il Governo dovrebbe adottare nel corso del Cdm convocato per martedì alle 11.Autostrade per l’Italia pubblica sul proprio sito la ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : AUTOSTRADE IN TILT. LE CARTE INCHIODANO LA DE MICHELI - HuffPostItalia : Autostrade a carte scoperte contro Conte: 'Nostra proposta recepisce proposte Governo' - dan2cil : RT @LaVeritaWeb: Il 29 maggio, senza preavviso, il ministero ha imposto in Liguria un protocollo speciale anticipando lo smontaggio delle o… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: AUTOSTRADE IN TILT. LE CARTE INCHIODANO LA DE MICHELI - giusan54 : @AlfioKrancic Nè a DX nè a SX pensano ai cittadini/consumatori ma solo a QUALI amici regalare lo sfruttamento di ci… -