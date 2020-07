Ubisoft Forward: mostrato ufficialmente Far Cry 6 (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo i rumor e i successivi leak vediamo ufficialmente Far Cry 6 con il trailer di annuncio direttamente dall’Ubisoft Forward Di Far cry 6 si è parlato tantissimo in questi ultimi giorni. I rumor sul sesto capitolo della saga si sono susseguiti da ormai parecchio tempo, di seguito sono arrivati i leak che hanno praticamente confermato l’esistenza del gioco, ma solo ora possiamo ufficialmente con il trailer ufficiale di annuncio. Andiamo a vedere il gioco mostrato in diretta durante l’Ubisoft Forward. Ecco il trailer di far Cry 6, direttamente dall’Ubisoft Forward Già prima di questo trailer di annuncio, sapevamo già tantissimo sul gioco. Infatti i leak hanno svelato moltissimi ... Leggi su tuttotek

Ubisoft Forward : data di uscita per Assassin’s Creed Valhalla! I vichinghi in azione in diretta durante l’ Ubisoft Forward , Assassin’s Creed Valhalla si mostra con un trailer e la data di uscita L’ultimo capitolo della saga degli assassini non può che essere come al solito attesissimo. ...

I vichinghi in azione in diretta durante l’ , Assassin’s Valhalla si mostra con un trailer e la di L’ultimo capitolo della saga degli assassini non può che essere come al solito attesissimo. ... Ubisoft Forward : ecco il gameplay di Assassin’s Creed Valhalla I vichinghi in azione in diretta durante l’ Ubisoft Forward , Assassin’s Creed Valhalla si mostra con un trailer di gameplay esteso L’ultimo capitolo della saga degli assassini non può che essere come al solito ...

I vichinghi in azione in diretta durante l’ , Assassin’s si mostra con un trailer di esteso L’ultimo capitolo della saga degli assassini non può che essere come al solito ... Ubisoft Forward : Brawlhalla arriva su dispositivi mobile Questa sera si è tenuto l’Ubisoft Forward, il primo evento digitale di Ubisoft, e durante la diretta è stato annunciato l’arrivo di Brawlhalla su dispositivi mobile Da pochissimo si è tenuto il tanto atteso Ubisoft ...