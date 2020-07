Sesso e sicurezza, 10 consigli per (non) tornare alla normalità (Di domenica 12 luglio 2020) Dieci consigli. Per sfruttare il pur traumatico periodo dell’epidemia da coronavirus per ripartire con consapevolezza e sicurezza negli atteggiamenti sessuali. Lo slogan della campagna, «Safe is the New Normal», d’altronde è chiaro: Durex chiede alle persone di non tornare alla vecchia normalità. Ma di mettere la testa e responsabilità sulla propria vita sessuale. Per esempio seguendo le indicazioni per un comportamento corretto e preparate da un gruppo di esperti medico-scientifici guidato dal professor Massimo Galli, direttore della terza divisione malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e con la collaborazione di Anlaids. Un messaggio di rottura, rilanciato nel corso di un recente webinar dedicato al tema, rispetto alla fase pre-Covid in fatto di sessualità, sfruttando la massima attenzione che abbiamo in questa fase sui pericoli di questo genere e sensibilizzando la popolazione sul ruolo cruciale che gioca la prevenzione anche in questa sfera. Leggi su vanityfair

Il sesso ai tempi del Coronavirus : dagli infettivologi 10 consigli per farlo in sicurezza Dieci buone pratiche per guidare le persone verso una nuova normalità fatta di una maggiore consapevolezza e conoscenza su rischi e pericoli delle malattie sessualmente trasmissibili e su quali comportamenti adottare per la prevenzione. ...

Dieci buone pratiche per guidare le persone verso una nuova normalità fatta di una maggiore consapevolezza e conoscenza su rischi e pericoli delle malattie sessualmente trasmissibili e su quali comportamenti adottare per la prevenzione. ... Sesso in acqua - perché ci piace e come farlo in sicurezza Sesso in acqua, water sex, amore bagnato: chiamatelo come preferite, tanto il concetto è lo stesso. La variante più domestica, naturalmente, è il Sesso sotto la doccia ma fare Sesso in acqua, più generalmente, significa ...

corradoformigli : Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza lingua, religione.… - MaxRiccioni : RT @corradoformigli: Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza lingua, religione. Anc… - cusinato : RT @corradoformigli: Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza lingua, religione. Anc… - Giancar70336148 : RT @corradoformigli: Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza lingua, religione. Anc… - Cella243 : @Alessan19274511 @ChristianMedur2 @AldaPrevigi @SimoPillon La mia è amore, comprensione, fiducia, rispetto, libertà… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso sicurezza Sesso e sicurezza, 10 consigli per (non) tornare alla normalità Vanity Fair.it Sesso en plein air in Pilotta: i due prendono a calci e pugni i poliziotti. Arrestati

Ieri sera due equipaggi della squadra Volante sono intervenuti in piazzale della Pilotta dopo la segnalazione, arivata al 113, di due persone alle prese con atti sessuali espliciti. Un posto frequenta ...

Parma, calci e pugni agli agenti che li sorprendono a fare sesso in piazza

Venerdì sera due equipaggi della polizia della Questura di Parma sono intervenuti nel piazzale della Pilotta per la segnalazione al 113 di due persone in espliciti atteggiamenti sessuali. Giunti sul p ...

Ieri sera due equipaggi della squadra Volante sono intervenuti in piazzale della Pilotta dopo la segnalazione, arivata al 113, di due persone alle prese con atti sessuali espliciti. Un posto frequenta ...Venerdì sera due equipaggi della polizia della Questura di Parma sono intervenuti nel piazzale della Pilotta per la segnalazione al 113 di due persone in espliciti atteggiamenti sessuali. Giunti sul p ...