Serie A, si studia un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi (Di domenica 12 luglio 2020) Come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta studiando un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi Il campionato è ormai al termine e tutto sta procedendo come Gravina e Dal Pino auspicavano. Rimane solo un grosso scoglio da superare per ritornare alla totale normalità in vista della prossima stagione: riaprire gli stadi ai tifosi. Ecco perché, secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, l’idea della Federcalcio è quella di un nuovo protocollo che consenta l’ingresso dei tifosi negli impianti. L’’idea dei vertici del calcio è quella di riaprire gli ... Leggi su calcionews24

Lega Serie A studia media company. Attese offerte fondi investimento entro luglio La Lega Serie A prosegue sulla strada per varare una media company. Prosegue lo studio di una doppia struttura: una colonna si occuperebbe della parte sportiva e l'altra avrebbe una dimensione invece commerciale, deputata alla distribuzione dei ...

La A prosegue sulla strada per varare una Prosegue lo studio di una doppia struttura: una colonna si occuperebbe della parte sportiva e l'altra avrebbe una dimensione invece commerciale, deputata alla distribuzione dei ... La Serie A riparte ma studia anche come fare in caso di nuovo stop La Serie A è pronta a ripartire, ma sul tavolo delle discussioni restano ancora da decidere diversi aspetti per la riparte nza dopo ben tre mesi di stop . Discussioni che accendono anche i tifosi italiani sostanzialmente contenti di rivedere in ...

La A è pronta a ripartire, ma sul tavolo delle discussioni restano ancora da decidere diversi aspetti per la nza dopo ben tre mesi di . Discussioni che accendono i tifosi italiani sostanzialmente contenti di rivedere in ... Playoff e playout - la serie A studia il piano di emergenza : gli scenari se non si riparte entro il 20 giugno Dopo aver stabilito il protocollo igienico-sanitario tutto lascia pensare che la serie A ripartirà: decisiva sarà la giornata del 28 maggio, quando il ministro Vincenzo Spadafora indicherà una data per la ripresa (il 13 o il 20 ...

Giovann07083908 : Io vivo e lavoro a Milano da sempre e quindi so di cosa parlo... negare l’evidenza crea cittadini di serie A e B ..… - sportli26181512 : #Spal, rivoluzione in vista: Di Biagio trema: Il tecnico non è più così sicuro di guidare il nuovo corso biancazzur… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Verona-Inter: rischio panchina per Eriksen: Conte studia la possibile esclusione del centro… - legionwho : la me che studia greco al classico: invece di leggere kaos continuo a leggere KLTHS e nonostante ciò netflix ancora… - Tydeus50563754 : @GregSilvestri84 @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Causata da traders? Lei veramente pensa che siamo stati inclusi tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie studia Serie A, si studia un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi Calcio News 24 Serie A, si studia un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta studiando un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi Il campionato è ormai al termine e tutto sta procedendo come Gravina e Dal P ...

Esami di maturità, al Flaminio di Vittorio Veneto c’è la prima serie di centini

Scientifico, quattro centini sono già tornati sui libri per fare il test di Medicina. A Sveva Grisenti, Elena Tomasella e Giorgia Poletto va anche la lode VITTORIO VENETO. Pioggia di centini al lice ...

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta studiando un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi ai tifosi Il campionato è ormai al termine e tutto sta procedendo come Gravina e Dal P ...Scientifico, quattro centini sono già tornati sui libri per fare il test di Medicina. A Sveva Grisenti, Elena Tomasella e Giorgia Poletto va anche la lode VITTORIO VENETO. Pioggia di centini al lice ...