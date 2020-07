Serie A 2019/2020, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di domenica 12 luglio 2020) Al via la Serie A 2019/2020 e come di consueto a farla da padrone sarà il Var. La tecnologia al servizio della classe arbitrale come sempre andrà a dividere l’opinione pubblica nell’analisi degli episodi, questa la classifica che tiene conto di tutte le volte che il Var è intervenuto a favore di una squadra oppure contro. Quali saranno le squadre a beneficiarne maggiormente? Quali club saranno sfavoriti dalle scelte davanti al monitor? Scopriamolo assieme nella classifica costantemente aggiornata. episodi a favore Lazio 12 Fiorentina 10 Cagliari 9 Spal 8 Parma 8 Sampdoria 8 Sassuolo 7 Napoli 7 Genoa 7 Brescia 6 Atalanta 6 Lecce 6 Milan 6 Verona 5 Inter 5 Juventus 4 Torino 4 Bologna 2 Roma 2 Udinese ... Leggi su sportface

Pagelle Udinese-Sampdoria 1-3 : voti e tabellino Serie A 2019/2020 Il tabellino e le Pagelle di Udinese-Sampdoria 1-3, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . E’ la Sampdoria ad uscire vittoriosa da una sfida incredibilmente rocambolesca e in bilico dal primo ...

Il e le di 1-3, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . E’ la Sampdoria ad uscire vittoriosa da una sfida incredibilmente rocambolesca e in bilico dal primo ... Formazioni ufficiali Napoli-Milan - Serie A 2019/2020 Le Formazioni ufficiali di Napoli-Milan , posticipo domenicale della 32° giornata di Serie A 2019 / 2020 . Al San Paolo la squadra di Gattuso attende i rossoneri reduci da vittorie di prestigio su Lazio e Juventus. La classifica vede ...

Le di , posticipo domenicale della 32° giornata di A / . Al San Paolo la squadra di Gattuso attende i rossoneri reduci da vittorie di prestigio su Lazio e Juventus. La classifica vede ... Highlights e gol Genoa-Spal 2-0 : Serie A 2019/2020 (VIDEO) Il video delle azioni salienti di Genoa-Spal, incontro valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020 e conclusasi sul punteggio di 2-0 in favore dei rossoblu. Le reti di Goran Pandev e Lasse Schone, entrambe esteticamente godibili, ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #NapoliMilan, le formazioni ufficiali - Dalla_SerieA : Simy-Messias coppia più decisiva della B - - junews24com : Convocati Carrarese per la Juventus U23: la lista di Baldini per la sfida playoff - -