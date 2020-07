Parma-Bologna 2-2, Inglese sorprende tutti in extremis: gol da vero numero 9 (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Parma-Bologna ha regalato emozioni in ogni istante del match, valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Roberto Inglese ha sorpreso la distratta difesa rossoblu, siglando allo scadere un gol importante su assist di Gagliolo. Dormita clamorosa della retroguardia bolognese, Inglese punisce: di seguito il VIDEO della rete che è valsa il 2-2 finale. Leggi su sportface

