Napoli, ragazzo picchiato per uno sguardo di troppo. Denunciato 20enne, caccia ai complici (Di domenica 12 luglio 2020) A Napoli i carabinieri della Stazione di Posillipo hanno Denunciato per lesioni gravi un 20enne incensurato di Marano. Il giovane era insieme ad altri ragazzi, in corso di identificazione, e ha ... Leggi su leggo

Calciomercato Napoli, intoppo Osimhen: ecco cosa sta succedendo

E’ sicuramente il primo obiettivo di calciomercato del Napoli, quello che porta al nome di Victor Osimhen. Il club azzurro nelle scorse settimane ha incontrato lui e il suo agente nella città di Napol ...

Video porno con minori: la scoperta di una mamma, il ruolo del figlio e i 20 denunciati

Lucca, la Polizia postale ha concluso una delicata indagine con la denuncia in stato di libertà di venti minorenni: coinvolti 4 toscani LUCCA. Immagini pedopornografiche, violenze, mutilazioni, omicid ...

