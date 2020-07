Migranti, allarme Covid a Roccella Jonica: 28 dei 70 clandestini sbarcati sono positivi (Di domenica 12 luglio 2020) Rischia di diventare una bomba sanitaria lo sbarco dei 70 Migranti, tutti maschi e di nazionalità pakistana, avvenuto ieri a Roccella Jonica. Sottoposti al tampone per il Covid, infatti, 28, vale a dire il 40%, sono risultati positivi. Il 40% dei clandestini sbarcati a Roccella positivo al Covid I Migranti erano stati avvistati venerdì sera a bordo di un’imbarcazione a largo di Caulonia e sono stati trasportati fino al porto con una motovedetta. La notizia di un numero così altro di clandestini positivi al Covid in questo solo sbarco si inserisce nell’allarme già diffuso per i ... Leggi su secoloditalia

Diventa un caso politico quello degli extracomunitari in fuga dal centro d'accoglienza di Monastir. "Ho chiamato la prefettura per avere chiarimenti", spiega Luisa Murru, sindaco della cittadina, che ...

Quanto sta succedendo in Sicilia impone una riflessione. Molti cittadini sono stufi. E poi nei decreti sicurezza targati Salvini diverse norme vanno modificate trovando il giusto equilibrio tra diritt ...

