L'arrestato è stato sottoposto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Marijuana e hashish in casa: arrestato 46enne a S.Vito dei Normanni

I Carabinieri di San Vito dei Normanni (Br) hanno arrestato Antonio Colucci, 46enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, nel corso di un servi ...

