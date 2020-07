Il #MeToo dei videogame: Ubisoft allontana altri tre dirigenti dopo le accuse di sessismo (Di domenica 12 luglio 2020) Rayman, Prince of Persia, Assassin’s Creed, Rainbow Six e Just Dance. Tutti giochi che hanno avuto, e in alcuni casi stanno avendo, parecchia fortuna nelle vendite. Tutti giochi prodotti da Ubisoft, il colosso videoludico francese che sta facendo i conti con uno scandalo di proporzioni tali da aver portato l’azienda ad allontanare tre dirigenti. Negli ultimi giorni il quotidiano francese Libération ha cominciato a pubblicare le testimonianze di diversi dipendenti che denunciavano il clima in cui si lavorava nella sede dell’azienda a Montreuil, comune alle porte di Parigi. Un clima che, riportano i dipendenti sentiti dal quotidiano, era ricco di sessismo, ai limiti della violenza. Il vicepresidente Tommy François e gli altri dirigenti ... Leggi su open.online

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #MeToo dei Albano in foto con Loredana Lecciso in grande forma: “Sono ringiovanito”

Albano appre in gran forma insieme alla compagna Loredana Lecciso: “Mi sento pieno di energia e ringiovanito”, che cosa gli è successo? Albano appare in grande forma ultimamente, si vede anche dalle f ...

Valle d'Aosta, la seconda casa della 'ndrangheta

AOSTA. Il processo Geenna, qualunque sia l'esito, è sicuramente un evento storico che non dovrà essere dimenticato. In questi tempi siamo bombardati di informazioni, notizie, immagini e non abbiamo te ...

Albano appre in gran forma insieme alla compagna Loredana Lecciso: “Mi sento pieno di energia e ringiovanito”, che cosa gli è successo? Albano appare in grande forma ultimamente, si vede anche dalle f ...AOSTA. Il processo Geenna, qualunque sia l'esito, è sicuramente un evento storico che non dovrà essere dimenticato. In questi tempi siamo bombardati di informazioni, notizie, immagini e non abbiamo te ...