Il Lugano spreca tutto: dal 3-0 al 3-3 in un quarto d'ora (Di domenica 12 luglio 2020) Sabbatini e compagni hanno perso la grande possibilità di recuperare terreno in classifica sul Lucerna Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Il Lugano spreca tutto: dal 3-0 al 3-3 in un quarto d'ora - CdT_Online : Il Lugano spreca, lo Young Boys ringrazia e dilaga -

Ultime Notizie dalla rete : Lugano spreca

Corriere del Ticino

Il Lugano ha sprecato una grandissima opportunità in occasione del 30esimo turno di Super League. I bianconeri hanno infatti pareggiato 3-3 sul campo del Lucerna, ma al 62' vincevano 3-0 e al 77' si s ...GUIDOTTI: In campo dal primo minuto, dimostra di avere sia la personalità che la presenza fisica per emergere in una sfida così delicata. Il prossimo passo sarà dimostrare di poter reggere i novanta m ...