Coronavirus | Cdc | in Usa asintomatico il 40% degli infetti

Circa quattro persone su 10 infette dal Coronavirus sono asintomatiche e circa la metà dei contagi avviene prima che gli infetti si ammalino: è quanto emerge dalle nuove linee ...

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Circa quattro persone su 10 infette dal coronavirus sono asintomatiche e circa la metà dei contagi avviene prima che gli infetti si ammalino: è quanto emerge dalle nuove linee ...

Trump si è fatto vedere con la mascherina

Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infine mostrato in pubblico indossando una mascherina, oltre tre mesi dopo che i funzionari della sua stessa amministrazione avevano raccomanda ...

