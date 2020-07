Asteroide vicino alla Terra a giugno: nessuno ne era a conoscenza (Di domenica 12 luglio 2020) Un Asteroide dalle dimensioni più grandi di sempre è stato molto vicino alla Terra nello scorso giungo: la scoperta degli esperti di recente Un Asteroide di grandi dimensioni vicino alla Terra? Secondo gli esperti, la risposta è affermativa ma il “pericolo” non è stato percepito da nessuno. Infatti, come riportano Business Insider e India, un grosso Asteroide – tra i più grandi della storia – si sarebbe avvicinato al nostro pianeta lo scorso 5 giugno all’insaputa del mondo spaziale e chi si occupa del fenomeno. La scoperta è stata fatta soltanto due giorni dopo e riportata di recente dai media americani. Nel dettaglio, si tratta di ... Leggi su zon

cose_dio : Esistono altri corpi celesti con orbita vicina alla terra. Uno di questi è l'asteroide 2002 aa29 che orbita vicino… - Alex84893309 : RT @Link4Universe: Ecco come sarebbe la vostra vista se foste una piccola luna dell'asteroide Ryugu, osservato e studiato da vicino a lungo… -

Ultime Notizie dalla rete : Asteroide vicino

Everyeye Tech

È un periodo di scoperte molto interessanti in ambito spaziale. Infatti, dopo il nono asteroide più grande di sempre, che non era stato rilevato fino a due giorni dopo il suo "passaggio vicino alla Te ...A volte lo Spazio può creare degli eventi particolarmente intriganti. Ci riferiamo all'asteroide gigante passato recentemente tra Terra e Luna, che ci fa comprendere quanto in realtà gli esseri umani ...