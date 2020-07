Andrea Damante, prove da papà con la piccola Matilde: 'Mi ci vedo' (Di domenica 12 luglio 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante verso le nozze? 'Lui le ha chiesto la mano' 3 giugno 2020 I Damellis accolgono Tommaso in famiglia: ecco il cucciolo che ha già un profilo social, e migliaia di ... Leggi su today

HuffPostItalia : Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude - Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - marcoassante199 : RT @letterstohaz: ESATTAMENTE COME CAZZO SI SUPERA ANDREA DAMANTE CHE NELLA SUA STORIA CON GIULIA E LA SUA NIPOTINA MATILDE METTE LA DESCRI… - damellisvita : RT @letterstohaz: ESATTAMENTE COME CAZZO SI SUPERA ANDREA DAMANTE CHE NELLA SUA STORIA CON GIULIA E LA SUA NIPOTINA MATILDE METTE LA DESCRI… - demi__meri : @ilnomenonloho Credo Giulia de Lellis e Andrea Damante ????????? -