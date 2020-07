Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 17:10 (Di sabato 11 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco in studio la presidente del Senato Elisabetta casellati ha confermato che martedì prossimo il Parlamento si esprimerà sulla proroga dello stato di emergenza per il covid-19 fino al 31 dicembre la proroga era stata proposta dal premier Conte che aveva spiegato che la decisione sarà affrontata in maniera collegiale e nel debito confronto con il Parlamento il segretario del PD Zingaretti ha già assicurato che il suo partito è pronta a sostenere Qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia perché chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico per il consulente del ministro Crans a Walter Ricciardi si tratta di una vettura assolutamente indispensabile sono oltre 560 mila i morti registrati finora ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Usa, oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : La scoperta - Agenzia_Ansa : #Srebrenica, 25 anni fa il genocidio. Cerimonie al cimitero di Potocari. Ci sarà la sepoltura delle ultime vittime… - AvvMorrone : Il declino cognitivo implica quello fisico, oppure è il contrario? - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news d… - celliluca7 : Dalle ultime notizie sembra che #eFootballPES2021 sarà un semplice update di Pes 2020. Una scelta sensata da parte… -