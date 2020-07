Salvini torna al Papeete un anno dopo: week-end di vacanza in spiaggia (Di sabato 11 luglio 2020) Aveva promesso che sarebbe tornato e lo ha mantenuto: il leader della Lega Matteo Salvini è a Milano Marittima (Ravenna) per concedersi un paio di giorni di vacanza. Stessa spiaggia stesso mare: Salvini, da cliente affezionato, è tornato al Papeete Beach, lo stabilimento balneare che l’anno scorso è entrato nelle cronache politiche, sia per la conferenza stampa fra gli ombrelloni dove si concretizzò la rottura con Conte e il M5s, sia per la vicenda della moto d’acqua della polizia con a bordo il figlio e le polemiche che ne seguirono. Qualche giorno di vacanza, anche in vista di un’estate che, con le elezioni regionali e amministrative fissate per il 20 e 21 settembre, si preannuncia molto ... Leggi su sportface

