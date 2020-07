Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Prossimo turno Serie A 2019/2020: date e partite in programma La Serie A 2019/20 si appresta a vivere la 32ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Registrati su Super6 e fai il Tuo pronostico gratis 32ª Giornata (11-13 luglio 2020) Sabato 11 luglio 2020 Ore 17.15, LAZIO-SASSUOLO (SKY) Ore 19.30, BRESCIA-ROMA (SKY) Ore 21.45, JUVENTUS-ATALANTA (DAZN) Domenica 12 luglio 2020 Ore 17.15, GENOA-SPAL (DAZN) Ore 19.30, CAGLIARI-LECCE (SKY) Ore ... Leggi su calcionews24

Playoff Serie C - gli arbitri del prossimo turno Come riportato dal sito ufficiale dell’A.I.A, ecco le designazioni arbitrali per le gare del primo turno nazionale dei Playoff Serie C. Monopoli-Ternana: Sig. Matteo Gariglio di PineroloCarpi-Alessandria: Sig. Francesco Meraviglia di ...

La Lega può anticipare gli orari già dal prossimo turno : Napoli-Roma alle 21 : 15? Oggi la Lega e i calciatori discuteranno il potenziale nuovo programma, che prevederebbe un anticipo di mezz'ora di tutti i turni, dunque con orari che cambierebbero passando a 16.45, 19 e 21.

Prossimo turno Serie A 2019/2020: date e partite in programma La Serie A 2019/20 si appresta a vivere la 30ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in

