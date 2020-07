Problemi di sonno e depressione. Il lockdown ha avuto effetti tutt'altro che trascurabili (Di sabato 11 luglio 2020) Con il lockdown si sono registrati sintomi depressivi o ansiosi per un italiano su quattro ed i disturbi del sonno sono risultati in forte crescita tra la popolazione, soprattutto per quanto riguarda le donne. E’ quanto emerge dal progetto “Cocos”(Covid Collateral Impacts), ideato e condotto dalla professoressa Maria Rosaria Gualano e dal dottor Gianluca Voglino dell’università di Torino. I risultati dello studio, realizzato nelle ultime due settimane della Fase 1 (19 aprile - 3 maggio), valutando l’impatto del lockdown sui comportamenti e sul benessere degli italiani, sono stati pubblicati sull’“International Journal of Environmental Research and Public Health”.Dalle interviste condotte su un campione di oltre 1500 soggetti, tutti maggiori di 18 ... Leggi su huffingtonpost

