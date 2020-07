Palamara non ci sta: ricorso contro l’espulsione da Anm (Di sabato 11 luglio 2020) L’annuncio è stato dato dal presidente dell’associazione magistrati Luca Poniz. Che ha dichiarato: “Palamara non è un capro espiatorio”. Il ricorso verrà esaminato nel corso dell’assemblea convocata per il 19 settembre. Luca Palamara non ci sta e passa al contrattacco. È giunta all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati la presentazione del ricorso da parte della toga, proprio … L'articolo Palamara non ci sta: ricorso contro l’espulsione da Anm proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NicolaPorro : ? #Giustizia: un cortocircuito iniziato con #manipulite e deflagrato con il sistema #Palamara cui potrebbe seguire… - mlpedo1 : RT @12ruoteinmovim: @Deputatipd @pdnetwork Visto come siamo messi come magistratura (palamara, Berlusconi, eccetera), non mi meraviglio. - Fabrizi68815535 : #zingarotto Parla di produzione industriale boccata d'ossigeno Ma allora è vero sei caduto dal seggiolone ! Ma c… - GiusyIannelli2 : @anari56 Zingaretti non viene indagato x aver girato 11milioni sul conto del PD (non spariscono nel nulla i soldi!)… - Vittori21917106 : @chiaralucetw È prassi di certi politici italiani spalleggiati da poteri occulti (si fa per dire “occulti” ! Vedi c… -