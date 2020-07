Nintendo Switch avrà presto un successore? I piani della compagnia (Di sabato 11 luglio 2020) Si può dire che Nintendo Switch sia sostanzialmente nel centro della sua carriera. D'altronde di anni dal suo esordio ne sono ormai passati tre belli pieni (era il 2017), e il quarto è nel pieno del suo scorrimento. Un lasso di tempo durante il quale la console ibrida del colosso nipponico non ha lesinato su quantità e qualità. Diverse le prove muscolari che sono state sfoderate dall'hardware già in giovane età. L'esempio lampante arriva da due dei franchise iconici, vale a dire Super Mario e Zelda, protagonisti rispettivamente con Super Mario Odyssey e The Legend o f Zelda Breath of the Wild. Di anni dinanzi Nintendo Switch ne ha indubbiamente ancora svariati, considerando la vita media di una console al giorno d'oggi. Ma c'è ovviamente chi, ai ... Leggi su optimagazine

Bakugan : Campioni di Vestroia per Nintendo Switch è stato annunciato durante il Nintendo Treehouse Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Interactive Entertainment, Spin Master e WayForward oggi annunciano Bakugan : Campioni di Vestroia , un gioco di ruolo d'azione completamente nuovo in arrivo il 3 novembre 2020 come esclusiva Nintendo ...

Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Interactive Entertainment, Spin Master e WayForward oggi annunciano : di , un gioco di ruolo d'azione completamente nuovo in arrivo il 3 novembre 2020 come esclusiva ... Don't Get Caught - il gioco per Nintendo Switch che chiede di masturbarsi senza essere visti è stato rimosso Il controllo qualità dei giochi per Nintendo Switch sull'eShop deve essere rivisto, dato che ci sono alcuni titoli alquanto discutibili che vengono pubblicati all'interno del negozio digitale. Tuttavia, questo dibattito è stato portato ...

Il controllo qualità dei giochi per sull'eShop deve rivisto, dato che ci sono alcuni titoli alquanto discutibili che vengono pubblicati all'interno del negozio digitale. Tuttavia, questo dibattito portato ... Su Nintendo Switch puoi imparare ad accudire un bebé (Foto: Microids)Il nuovo videogioco per Nintendo Switch chiamato My Baby simula il percorso dalla nascita fino ai 24 mesi di un bambino, con una grafica cartoon tridimensionale. Si può definire come titolo educativo visto che si rivolge sia ...

wireditalia : My Baby è il nuovo gioco che si rivolge sia ai più piccoli sia ai futuri genitori, per insegnare come prendersi cur… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Hori Controller Horipad (Blu) - Nintendo Switch editore Hori EUR 26.99 - pokeile128 : RT @PokeMillennium: Anna Mori, cantante giapponese, riceve una Nintendo Switch Lite con due pulsanti A #PokemonMillennium #NintendoSwitchLi… - NPlayerItalia : Crysis Remastered: confermata la data di rilascio su Nintendo Switch - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Crysis Remastered non più rinviato ed in arrivo il 23 luglio sull’eShop di Nintendo Switch -