GP Stiria, Steiner: “Al 99% non si corre oggi, si va verso le qualifiche domenica mattina” (Di sabato 11 luglio 2020) Il team principal della Haas Gunther Steiner ha parlato ai microfoni di Sky Sport mentre in pista non si stanno disputando le prove libere 3 del Gran Premio di Stiria di Formula 1 a causa di un vero e proprio nubifragio. A rischio le FP3, per il momento rimandate a orario da definirsi, ma anche le qualifiche del pomeriggio, che però potrebbero disputarsi domani: “Non sembra proprio si possa correre oggi, la volontà è quella di disputare le qualifiche domani”. Leggi su sportface

La Haas deve mettersi alle spalle l’infelice Gran Premio d’Austria e i problemi ai freni certo non fanno dormire sonni tranquilli al team principal Günther Steiner e ai piloti Kevin Magnussen e Romain ...

