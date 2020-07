Golf – Austrian Open, Von Dellingshausen e Warren al vertice: in alto Renato Paratore (Di sabato 11 luglio 2020) Cambio della guardia in vetta all’Austrian Open dove si sono portati con 205 (-11) colpi il tedesco Nicolai Von Dellingshausen (68 67 70) e lo scozzese Marc Warren (66 69 70). Nel torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che l’hanno organizzato insieme, hanno ripreso l’attività dopo lo stop per l’emergenza sanitaria e che si sta svolgendo sul percorso del Diamond CC, ad Atzenbrugg nei pressi di Vienna in Austria, Renato Paratore, è sceso dal secondo al 12° posto con 210 (68 67 75, -6), ma ha ancora chances per potersi inserire nella corsa al titolo. Nel giro finale hanno, comunque, migliori prospettive l’olandese Darius Van Driel, lo scozzese Connor Syme e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, cugino di Sergio Garcia, ... Leggi su sportfair

Golf – Jimenez in testa all’Austrian Open : Renato Paratore insegue al secondo posto Le prodezze dello spagnolo Miguel Angel Jimenez , leader con 133 (68 65, -11) colpi, e la bella prova di Renato Paratore , secondo con 135 (68 67, -9), hanno caratterizzato la seconda giornata dell’Austrian Open , il torneo con il quale ...

Nel primo torneo ufficiale post lockdown dei massimi circuiti europei del Golf, Renato Paratore sogna il colpo grosso. Nel secondo round dell'Austrian Open, evento in combinata tra European e Challenge Tour.

L'olandese Joost Luiten è il leader con 65 (-7) colpi dell'Austrian Open, il torneo con il quale European Tour e Challenge Tour, che l'hanno organizzato insieme, hanno ripreso l'attività dopo lo stop per l'emergenza sanitaria.

Golf, Marc Warren e Nicolai Von Dellingshausen si dividono la testa dell’Austrian Open 2020 dopo il terzo giro. Male Renato Paratore

Il Diamond Country Club di Atzenbrugg è stato colpito oggi dallo stesso temporale che quaranta chilmetri più a sud ha disturbato il programma del Gran Premio di Stiria della Formula 1. L’Austrian Open ...

