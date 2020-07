Furto tra i banchi in chiesa: denunciati 6 giovani tra cui due minorenni (Di sabato 11 luglio 2020) , Visited 67 times, 83 visits today, Notizie Simili: Accoltella l'amico fuori dalla discoteca dopo una… Perseguita l'ex compagna a Tempio, 30enne di Olbia… Da domani riaprono le palestre, come ... Leggi su galluraoggi

Palvinismo1 : @gustatore @Pirichello Porcodio che furto che abbiamo fatto,tra l'altro lo vendemmo nello stesso anno in cui abbiam… - lazarismo : @MarcoSimoni4 Dai per scontato che ci perderemmo quando non è così, Lautaro ha mostrato evidentissimi limiti e già… - vivere_sardegna : Furto tra i banchi della chiesa a Siniscola: denunciati sei giovani, due sono minorenni - albiz94 : @Phastidio È come minimo ironico il fatto che tra i paesi non mediterranei sia la tanto odiata Germania quella più… - CronacheNuoresi : Siniscola. Furto tra i banchi della chiesa: nei guai 6 giovani tra cui 2 minorenni... -

Ultime Notizie dalla rete : Furto tra Siniscola. Scoperti e denunciati dai Carabinieri 6 giovani autori del furto tra i banchi della chiesa Sardegna Reporter Troppa gente senza mascherine, sanzionato il Covo di Nord est

Santa Margherita Ligure - I carabinieri hanno sanzionato il Covo di Nord Est, storica discoteca della riviera ligure, tra le più frequentate dalla movida, per mancato rispetto delle norme anti Covid.

Spesa a scrocco nel supermercato,

Spesa a scrocco nel supermercato, viene sorpresa da un carabiniere in borghese e denunciata. Nei guai per furto una 33enne romena residente in provincia di Chieti. Tutto è successo giovedì in un super ...

Santa Margherita Ligure - I carabinieri hanno sanzionato il Covo di Nord Est, storica discoteca della riviera ligure, tra le più frequentate dalla movida, per mancato rispetto delle norme anti Covid.Spesa a scrocco nel supermercato, viene sorpresa da un carabiniere in borghese e denunciata. Nei guai per furto una 33enne romena residente in provincia di Chieti. Tutto è successo giovedì in un super ...