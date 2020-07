Fico parla su tutto, purché non di sua competenza (Di sabato 11 luglio 2020) Il Presidente della Camera Roberto Fico riesce oggi a fare due capolavori in una sola intervista (quella ad Annalisa Cuzzocrea su Repubblica): parlare diffusamente di temi che poco lo riguardano ed evitare accuratamente di affrontare gli argomenti che invece dovrebbero essere per lui pane quotidiano, tanto sul piano politico che su quello istituzionale.Cominciamo dal tema che Fico sceglie come “portante” e che è quindi oggetto del titolo, cioè la gestione del nostro sistema autostradale con annessa ipotesi di revoca della concessione al gruppo Atlantia.Insomma una sorta di doppio record del mondo in unica performance.Tema di grande rilevanza e non banale complessità, tema che peraltro è sul tavolo del governo da due (2) anni (cioè dal crollo del ponte Morandi nell’agosto 2018) ... Leggi su huffingtonpost

Revoca concessione Autostrade - il duello nella maggioranza : parlano Fico e Marattin Revoca concessione Autostrade . E’ infuocato il dibattito in merito alla Revoca o meno della concessione ad Aspi, Autostrade per l’Italia, su cui il governo Conte bis non ha ancora deciso nonostante se ne parli da mesi. Oggi interviene ...

. E’ infuocato il dibattito in merito alla o meno della ad Aspi, per l’Italia, su cui il governo Conte bis non ha ancora deciso nonostante se ne parli da mesi. Oggi interviene ... **Fase 3 : Fico - ‘ruolo Parlamento centrale’** Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Sono certo che il Parlamento giocherà un ruolo centrale nella definizione di strategie di intervento” per la ripresa dopo la crisi legata al coronavirus. Lo ha affermato il presidente della ...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Sono certo che il giocherà un ruolo centrale nella definizione di strategie di intervento” per la ripresa dopo la crisi legata al coronavirus. Lo ha affermato il presidente della ... **Fase 3 : Fico - 'ruolo Parlamento centrale'** Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Sono certo che il Parlamento giocherà un ruolo centrale nella definizione di strategie di intervento" per la ripresa dopo la crisi legata al coronavirus. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ...

SandraM_Tcon0 : RT @giure99: Fico e il senso dello Stato Parla su tutto, purché non di sua competenza: parla diffusamente di temi che poco lo riguardano ed… - Ettore572 : RT @giure99: Fico e il senso dello Stato Parla su tutto, purché non di sua competenza: parla diffusamente di temi che poco lo riguardano ed… - giure99 : Fico e il senso dello Stato Parla su tutto, purché non di sua competenza: parla diffusamente di temi che poco lo ri… - micerco : RT @HuffPostItalia: Fico parla su tutto, purché non di sua competenza - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Fico parla su tutto, purché non di sua competenza -