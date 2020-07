Cagliari, sarà ancora Zenga (Di sabato 11 luglio 2020) Cagliari - I l rinnovo scatterà in automatico in caso di chiusura del torneo al settimo posto ma, anche se quella piazza sembra attualmente troppo lontana, Walter Zenga proverà comunque a conquistare ... Leggi su corrieredellosport

Nainggolan - il futuro sarà in Italia ma non al Cagliari o all’Inter Radja Nainggolan resterà in Italia anche per la prossima stagione. Il belga sembra destinato a continuare l'avventura in Serie A dopo tanti anni, ma stando a quanto riporta il Mundo Deportivo il suo prosieguo di carriera non ...

Radja resterà in anche per la prossima stagione. Il belga sembra destinato a continuare l'avventura in Serie A dopo tanti anni, ma stando a quanto riporta il Mundo Deportivo il suo prosieguo di carriera non ... Iachini : “Ho rincuorato Ribery - col Cagliari sarà difficile. Zenga ha dato organizzazione” Beppe Iachini , tecnico dei viola, alla vigilia di Fiorentina– Cagliari in programma domani alle ore 19:30 ha parlato ai microfoni ufficiale del canale gigliato, rincuorando poi Franck Ribery che ha subito un furto in casa dopo la partita contro ...

Beppe , tecnico dei viola, alla vigilia di Fiorentina– in programma domani alle ore 19:30 ha parlato ai microfoni ufficiale del canale gigliato, rincuorando poi Franck che ha subito un furto in casa dopo la partita contro ... Cagliari - parla il dg Passetti : “Faremo il possibile per trattenere Nainggolan - ma sarà difficile” “Il rinnovo di Nainggolan? Ne parleremo a fine campionato, mancano ancora tante partite. Se fosse possibile solo pensare di trattenerlo, si farà quel che si può fare, ma sarà estremamente complicato e andrà anche al ...

TizianoFerro : L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari… - sportli26181512 : Cagliari, sarà ancora Zenga: Il rinnovo del suo contratto è nei piani del club, ma prima bisognerà provare a tratte… - Oksana70192430 : RT @TizianoFerro: L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari: l’ap… - annalisa_mele : RT @TizianoFerro: L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari: l’ap… - SharonPivetta : RT @TizianoFerro: L’incanto della Sardegna ci illuminerà ancora. E non importa questa sera non si possa essere insieme, cara Cagliari: l’ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari sarà Verona-Inter | Lukaku esce per problemi fisici | dolore all'adduttore Zazoom Blog