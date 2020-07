Atalanta, out Gosens per un problema al flessore: al suo posto Castagne (Di sabato 11 luglio 2020) Gosens ha accusato un problema al flessore destro, al suo posto Gasperini schiera Castagne nella formazione titolare Il difensore dell’Atalanta, Robin Gosens, ha accusato un problema al flessore destro prima del match contro la Juventus. Nei prossimi giorni lo staff medico valuta l’entità dell’infortunio. Al suo posto Gian Piero Gasperini schiera Castagne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

