Aspi: inviata nuova proposta per soluzione dossier (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 11 LUG - E' terminato in tarda mattinata il cda di Autostrade per l'Italia. Il Consiglio, a quanto apprende l'ANSA, ha approvato una nuova proposta finalizzata a una positiva definizione ... Leggi su corrieredellosport

zazoomnews : Aspi: inviata nuova proposta per soluzione dossier - #Aspi: #inviata #nuova #proposta - newsfinanza : Aspi: inviata nuova proposta per soluzione dossier - simo26110561 : RT @Libero_official: #Aspi, inviata al governo la nuova proposta per evitare la revoca delle concessioni autostradali: la palla passa a #Co… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #Aspi, inviata al governo la nuova proposta per evitare la revoca delle concessioni autostradali: la palla passa a #Co… - JohSogos : RT @Libero_official: #Aspi, inviata al governo la nuova proposta per evitare la revoca delle concessioni autostradali: la palla passa a #Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi inviata Aspi: inviata nuova proposta per soluzione dossier - Ultima Ora Agenzia ANSA Aspi: inviata nuova proposta per soluzione dossier

E' terminato in tarda mattinata il cda di Autostrade per l'Italia. Il Consiglio, a quanto apprende l'ANSA, ha approvato una nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di con ...

Ultimatum del governo: gli scenari per Autostrade

Un incontro che doveva essere cruciale quello di oggi tra i ministeri dei Trasporti e dell’Economia e i vertici di Atlantia e la controllata Autostrade per l’Italia, dal quale è venuto fuori un ultima ...

E' terminato in tarda mattinata il cda di Autostrade per l'Italia. Il Consiglio, a quanto apprende l'ANSA, ha approvato una nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di con ...Un incontro che doveva essere cruciale quello di oggi tra i ministeri dei Trasporti e dell’Economia e i vertici di Atlantia e la controllata Autostrade per l’Italia, dal quale è venuto fuori un ultima ...