Accostato al Napoli, Berardi: "Anche in una grande io voglio giocare, la panchina per me è un problema" (Di sabato 11 luglio 2020) Intervistato da Sportweek, l'attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato del suo futuro: "Essere Accostato a una big fa sempre piacere ma fino a quando sarò qua penserò solo al Sassuolo, poi valuterò. Leggi su tuttonapoli

Intervistato da Sportweek, l'attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato del suo futuro: "Essere accostato a una big fa sempre piacere ma fino a quando sarò qua penserò solo al Sassuolo, poi ...

Lampard: "Jorginho è ancora importante per il Chelsea"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Sono molto felice di Jorginho". Frank Lampard, tecnico del Chelsea, getta acqua sul fuoco. Titolare indiscusso fino al lockdown, l'ex centrocampista del Napoli, accostato alla ...

