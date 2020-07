Verona, donna morta in un parcheggio: la scoperta schock nel suo zaino (Di venerdì 10 luglio 2020) Verona, Micaela Bicego, 47 anni, è stata trovata morta in un parcheggio sul lago di Garda: scioccante la scoperta, dopo l’apertura del suo zaino. Si chiamava Micaela Bicego la donna di 47 anni trovata morta da un turista in un parcheggio di Colà di Lazise, nei pressi del Lago di Garda. La donna è stata … L'articolo Verona, donna morta in un parcheggio: la scoperta schock nel suo zaino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

