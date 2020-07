Trombetti: rinascita Campo Testaccio sia missione comune (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Apprendo con grande soddisfazione la notizia della prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Municipio Roma I e ASP Asilo Savoia, che riconsegnera’ al rione Testaccio lo storico Campo che porta il suo nome e, per questo, ringrazio il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La rinascita di Campo Testaccio e’ stata attesa per lungo tempo da tutta la citta’ e apprendere che presto il pallone tornera’ a solcare lo storico impianto mi riempie di gioia.” “Non solo per i ricordi che appartengono alla sua storia ma soprattutto per il positivo esito di una vicenda che ha incontrato, negli anni, diversi ostacoli che hanno rischiato di bloccare i lavori per il suo recupero. Per questo non comprendo la polemica ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Trombetti rinascita Trombetti: rinascita Campo Testaccio sia missione comune RomaDailyNews