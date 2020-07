Si barrica in casa con un fucile e spara all’arrivo dei carabinieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Non si è ancora placato l’eco del delitto avvenuto in Mira la sera del 04 luglio, che ancora una volta i carabinieri della tenenza di Mira, devono intervenire a seguito di una richiesta di intervento urgente. Tutto nasce questa mattina, giovedì 9 luglio, quando i militari ricevono una richiesta di intervento da parte del 118, su richiesta della moglie di un uomo di Mira, M.L. classe 54, che aveva accusato un malessere e da qui l’arrivo dei sanitari presso la sua abitazione. Ma l’uomo, probabilmente sofferente di pregresse patologie, alla vista dei sanitari, si barrica nella camera da letto. Nel contempo interviene, una pattuglia dell’Arma di Mira, preallertata dai sanitari, e scopre che l’uomo si è chiuso dentro con un fucile e relativo munizionamento. I militari indossano subito i ... Leggi su caffeinamagazine

