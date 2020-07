Sassuolo, De Zerbi: "Lazio squadra top in Italia e in Europa" (Di venerdì 10 luglio 2020) Sassuolo - "Siamo venuti fuori dalla partita di Bologna felici perché abbiamo vinto giocando una grande partita contro una squadra forte. Siamo un po' stanchi e non ho deciso la formazione: dobbiamo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Lazio squadra top in Italia e in Europa': Il tecnico: 'Andrà in campo una squadra che, rispet… - IoNascoQui : Verso Lazio – Sassuolo: arrivano anche le parole di Mr De Zerbi - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Correa, Quagliarella, #Lukaku e il pericolo #Sassuolo De Zerbi lancia l'allarme ? - CanaleSassuolo : De Zerbi in vista di Lazio-Sassuolo: “Il Bologna è già archiviato, a Roma tante rotazioni” - SOSFanta : ?? NEWS - Correa, Quagliarella, #Lukaku e il pericolo #Sassuolo De Zerbi lancia l'allarme ? -