Nuovo «processo per stregoneria» contro i vaccini ad Avezzano, grazie a un test raccomandato dai NoVax (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Speciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Secondo una recente sentenza del tribunale di Avezzano, il Ministero della salute e l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dovranno versare a titolo di risarcimento un vitalizio di 20mila euro l’anno ai genitori di un bimbo di sette anni, affetto da tetraparesi ipertonica distonica e ritardo psicomotorio. I due Enti sembrerebbero rei di non aver dimostrato che il vaccino esavalente non ha questo tipo di patologia tra gli eventi avversi. Il presunto collegamento causale sarebbe dovuto a un avvelenamento da metalli pesanti derivato dal vaccino esavalente, somministrato al bimbo nel 2014, dopo il quale avrebbe cominciato a manifestare i primi sintomi. Lo schema è molto simile a quello che in passato ha mosso la cause legali ispirate dallo ... Leggi su open.online

