Mai più statue abbattute. La proposta di Fratelli d’Italia: 8 anni di reclusione ai vandali (Di venerdì 10 luglio 2020) Mai più statue abbattute o deturpate come sta avvenendo in America e in Europa sulla scia del movimento Black Lives Matter. Fratelli d’Italia presenta una proposta di legge per inasprire le pene: 8 anni di reclusione ai vandali. L’ondata iconoclasta che si abbatte sui monumenti si aggiunge, in queste settimane, alla bieca furia di vandali che agiscono senza motivazioni ideologiche. La proposta copre un vuoto normativo “La proposta di legge che abbiamo presentato alla Camera dei Deputati, a prima firma Giorgia Meloni, per inasprire le pene e le sanzioni per chi deturpa, vandalizza o addirittura distrugge i nostri beni storico-artistici copre un vuoto normativo inaccettabile. Con ... Leggi su secoloditalia

PaolaPisano_Min : I progetti e investimenti di @Google in Italia rappresentano un contributo importante per la trasformazione digita… - meb : Sentiamo oggi più che mai la responsabilità verso il Paese ma soprattutto verso le nuove generazioni. Perché il pre… - LegaSalvini : ORA PIÙ CHE MAI, PORTI BLINDATI! - Palvinismo1 : Scena più bella di tutte,sia mai dirlo - scapin_emanuela : Ogni volta che guardo questa foto mi commuovo: pensa Marco quanta strada hai fatto seguendo il tuo istinto lavorand… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it