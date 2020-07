Harry il principe intrappolato tutta colpa di Meghan Markle (Di venerdì 10 luglio 2020) Aumentano le tensioni nella casa reale, il principe Harry è stato intrappolato dalla moglie Meghan Markle Continuano le tensioni nella casa reale e aumentano dopo che Meghan Markle e il principe Harry hanno parlato del Commonwealth. La coppia ha anche sottolineato di voler ammettere gli errori commessi nel passato coloniale della nazione britannica. Un passo importante, certamente, che ha messo in imbarazzo la regina Elisabetta, e che ha aumentato gli attriti con la casa reale. Indubbiamente la situazione non è delle migliori per il figlio di Lady Diana e a sottolinearlo è anche il Daily Mail. Nell’articolo Judy James, specializzata nel linguaggio del corpo, ha detto che il principe era ... Leggi su kontrokultura

