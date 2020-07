Ginnastica, Becky ed Ellie Downie confessano di aver subito abusi in allenamento (Di venerdì 10 luglio 2020) Le due campionesse olimpiche inglesi di Ginnastica, Becky ed Ellie Downie, ha deciso di rivelare un pesante episodio del loro passato, legato a degli abusi subiti nel corso degli allenamenti per molti anni. Gli allenatori, stando a quanto riferito dalle ragazze, avrebbero fatto pressione su di loro per perdere peso ed aumentare i carichi di allenamento. Le due atlete, che hanno rappresentato la Gran Bretagna ai Giochi Olimpici di Rio 2016, hanno pubblicato una lettera nella giornata di ieri sui rispettivi profili Twitter: “Parlare è qualcosa che entrambe sentivamo di dover davvero fare da molto tempo ormai, ma in verità, abbiamo avuto paura di farlo” Leggi su sportface

sportface2016 : #Ginnastica, Becky ed Ellie #Downie confessano di aver subito abusi in allenamento -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Becky Ginnastica choc in Inghilterra, abusi su atlete: il Comitato olimpico sapeva Il Messaggero Ginnastica choc in Inghilterra, abusi su atlete: il Comitato olimpico sapeva

Nuove rivelazioni sullo scandalo degli abusi nella ginnastica femminile in Gran Bretagna. Dopo l'inchiesta della Bcc che ha portato alla luce atti di bullismo e forti pressioni psicologiche sulle atle ...

Si allarga lo scandalo degli abusi sulle atlete in Gran Bretagna

Nuove rivelazioni sullo scandalodegli abusi nella ginnastica femminile in Gran Bretagna. Dopo l'inchiesta della Bcc che ha portato alla luce atti di bullismo e forti pressioni psicologiche sulle atlet ...

Nuove rivelazioni sullo scandalo degli abusi nella ginnastica femminile in Gran Bretagna. Dopo l'inchiesta della Bcc che ha portato alla luce atti di bullismo e forti pressioni psicologiche sulle atle ...Nuove rivelazioni sullo scandalodegli abusi nella ginnastica femminile in Gran Bretagna. Dopo l'inchiesta della Bcc che ha portato alla luce atti di bullismo e forti pressioni psicologiche sulle atlet ...