Gigi D’Alessio nonno per la seconda volta, il figlio Claudio sarà ancora papà (Di venerdì 10 luglio 2020) Gigi D'Alessio nonno per la seconda volta. A riportarlo è Napoli Today. Per il momento, non ci sono stati commenti da parte dei diretti interessati, ma la notizia sembra essere confermata. A renderlo ancora nonno sarà il figlio Claudio, avuto dalla ex moglie Carmela Barbato, che è già papà di Noemi, avuta 10 anni fa da una relazione precedente. Per Giusy Lo Conte, si tratta invece della prima gravidanza. Claudio D'Alessio è oggi un affermato imprenditore, mentre Giusy Lo Conte è una ballerina che fa parte del corpo di ballo della Rai. Tra le trasmissioni alle quali ha partecipato, si contano Tale E Quale Show, I Migliori Anni e Made In Sud. I due hanno sempre vissuto la loro ... Leggi su optimagazine

