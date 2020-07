Formula 1, sorpresa Perez nella FP1. Ferrari in ritardo (Di venerdì 10 luglio 2020) Formula 1, le prove libere del GP d’Austria. nella prima sessione miglior crono di Perez. Verstappene e Bottas subito dietro. ROMA – Si è conclusa la prima sessione di prove libere del GP d’Austria, la seconda prova del Mondiale di Formula 1. A sorpresa la Racing Point di Sergio Perez davanti con Max Verstappen e Valtteri Bottas alle sue spalle. In ritardo le Ferrar: decimo Sebastian Vettel, dodicesimo Charles Leclerc. Il resoconto della FP1 La FP1 del secondo GP d’Austria stagionale conferma una Racing Point in grande forma. Sergio Perez con il miglior tempo davanti a Max Verstappen e alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Quinto posto per Lance Stroll davanti all’altra Red Bull Alexander Albon. ... Leggi su newsmondo

sportli26181512 : Formula 1, GP Austria (Stiria): la diretta delle prove libere: La F1 ancora in Austria per il secondo appuntamento… - TeoBellan : Gara di Formula 1 folle oggi in Austria. Tre safety-car, nove ritiri e delle penalità. Vince meritatamente Bottas,… - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Leclerc: “Che sorpresa! Un po’ fortunati ma abbiamo colto le opportunità” #Ferrari #AustrianGP - dinoadduci : Leclerc: 'Che sorpresa! Un po' fortunati ma abbiamo colto le opportunità' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Leclerc: “Che sorpresa! Un po’ fortunati ma abbiamo colto le opportunità” #Ferrari #AustrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Formula sorpresa Formula 1 – Terminate le FP1 in Stiria: sorpresa in testa alla classifica, le Ferrari ancora in nett ... SportFair Niente Red Bull per Vettel: "Non c'è posto per lui"

Il futuro di Sebastian Vettel non sarà alla Red Bull. Dopo essere stato beccato a colloquio con Horner e Marko lo scorso weekend, dalla Red Bull è arrivata la smentita su un possibile ritorno del tede ...

“F1 2020”, la Formula 1 è ancora più reale e completa

Si può migliorare un videogioco ogni anno? Codemasters ci ha abituato con una serie di titoli sempre più completi e sfiziosi da giocare, con griglie di partenza e scuderie aggiornate ogni stagione. Qu ...

Il futuro di Sebastian Vettel non sarà alla Red Bull. Dopo essere stato beccato a colloquio con Horner e Marko lo scorso weekend, dalla Red Bull è arrivata la smentita su un possibile ritorno del tede ...Si può migliorare un videogioco ogni anno? Codemasters ci ha abituato con una serie di titoli sempre più completi e sfiziosi da giocare, con griglie di partenza e scuderie aggiornate ogni stagione. Qu ...