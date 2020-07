Coronavirus, focolaio in una Tnt a Bologna: 29 positivi di cui 3 sintomatici (Di venerdì 10 luglio 2020) Trentasei nuovi casi di positività al Coronavirus a Bologna (33 asintomatici e 3 sintomatici), di cui 29 all’interno del focolaio dell’azienda di logistica Tnt Express: 26 asintomatici e 3 sintomatici. Lo comunica l’Azienda Usl di Bologna. Gli altri 3 nuovi casi, invece, riguardano il focolaio della Bartolini (oggi Brt), e 4 sono focolai familiari. Tutti i nuovi casi (22 sono residenti nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna) sono già in isolamento domiciliare o, in alternativa, in luoghi offerti dalle Aziende sanitarie dove poter trascorrere il periodo di quarantena. L’attività di contact tracing effettuata, tra l’8 e il 9 luglio, presso ... Leggi su meteoweb.eu

