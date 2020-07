Sicurezza: Pianese (Coisp), a Roma servono con urgenza nuovi Commissariati (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il decreto del Capo della Polizia che istituirà i Distretti di Pubblica Sicurezza a Roma e che consentirà l’apertura di nuovi Commissariati a Castelverde, Portuense e Ladispoli nonché di un posto di Polizia a Corviale, consentirà finalmente una migliore copertura del territorio della Capitale dove la presenza dei presidi della Polizia di Stato è sostanzialmente immutata dal 1954 a oggi”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “In occasione dell’esame congiunto della bozza di decreto, richiesto dal Coisp, abbiamo peraltro chiesto l’apertura di un Commissariato nell’area a sud della provincia di Roma: nonostante la presenza sempre più massiccia ... Leggi su romadailynews

Agenparl : Sicurezza: Pianese (Coisp), a Roma servono con urgenza nuovi Commissariati - - aurora_pianese : RT @ale_ieva: Gli attraversamenti pedonali rialzati in Via delle Fiamme Gialle ad #Ostia non erano a norma per questo li stiamo rimuovendo.… - aurora_pianese : RT @virginiaraggi: Stiamo portando avanti un’operazione complessa per riqualificare e mettere in sicurezza le oltre 500 aree giochi di Roma… - aurora_pianese : RT @Mov5Stelle: Mentre i baristi, i commercianti, chi lavora negli uffici, chi sale sui mezzi pubblici, i ristoratori devono rispettare le… - aurora_pianese : RT @La_manina__: La Lega manifesta davanti all'ambasciata cinese contro le nuove leggi che, in nome della sicurezza, reprimono la libertà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Pianese Sicurezza, Pianese (Coisp): “A Roma servono con urgenza nuovi Commissariati – Civonline.it Civonline Tav, Coisp: intervenire prima che poliziotti rischino la vita

Roma, 5 lug. (askanews) - "L'agguato subito dalla Polizia di Stato questa notte in Val di Susa sarebbe potuto finire in una tragedia purtroppo già annunciata". Così in una nota Domenico Pianese, segre ...

E la riforma anti-Salvini continua a slittare

A breve i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini saranno un lontano ricordo e il sistema dell'accoglienza ripartirà senza più sanzioni per le Ong e con favoritismi alle cooperative dei migranti. M ...

Roma, 5 lug. (askanews) - "L'agguato subito dalla Polizia di Stato questa notte in Val di Susa sarebbe potuto finire in una tragedia purtroppo già annunciata". Così in una nota Domenico Pianese, segre ...A breve i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini saranno un lontano ricordo e il sistema dell'accoglienza ripartirà senza più sanzioni per le Ong e con favoritismi alle cooperative dei migranti. M ...