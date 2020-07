Roma, due nomadi prendono di mira le case del centro storico “armate” di lastre e chiavi inglesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Le proteste dei cittadini inascoltate, la rabbia della gente ignorata. A Roma l’emergenza dei campi nomadi è sempre ad alti livelli. Nei quartieri del centro e in periferia la situazione peggiora di giorno in giorno. Sugli autobus e in metropolitana i cittadini stanno sempre attenti. Ma guai a criticare, arriva la stangata del politicamente corretto, con i residenti che si beccano anche l’accusa di essere intolleranti e razzisti. Le due giovani nomadi accusate di furto aggravato L’ultima, in ordine di tempo, accade proprio nel centro storico. I carabinieri di San Lorenzo in Lucina bloccano due giovani nomadi per tentato furto aggravato in concorso in abitazione. Una ha 20 anni, l’altra 21. Quest’ultima – come spesso accade ... Leggi su secoloditalia

Tg3web : Separate all'Ospedale Bambino Gesù di Roma due gemelle siamesi unite dalla testa. È il primo caso al mondo. Utilizz… - nzingaretti : Al @bambinogesu straordinario intervento di separazione dalla nuca di due gemelline siamesi, Ervina e Prefina. Comp… - RaiNews : Eccezionale intervento chirurgico al Bambino Gesù di Roma: due gemelle siamese nate con le teste attaccate sono ora… - SecolodItalia1 : Roma, due nomadi prendono di mira le case del centro storico “armate” di lastre e chiavi inglesi… - ILOVEPACALCIO : #Palermo, asse di mercato con due top club di #SerieA. In arrivo diversi giocatori? ???? -