Radicali: no a proroghe senza gara, ricorso Tar per Ostia (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “La Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato, l’Antitrust, l’Anticorruzione dicono tutti la stessa cosa: le concessioni balneari devono essere messe a gara e non possono essere prorogate alla scadenza. La politica, con responsabilita’ diverse, continua invece a difendere lo status quo. Il ritornello a difesa degli imprenditori del settore balneare nasconde la difesa di interessi particolari dei soli imprenditori che gia’ hanno una concessione, chiudendo il mercato a chi magari vorrebbe diventarlo, e svilisce il patrimonio pubblico venduto a canoni irrisori”. Cosi’ in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, e Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma. “Sui canoni oggi si pronuncia anche la Ragioneria dello Stato. Le proroghe, ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Radicali proroghe Radicali: no a proroghe senza gara, ricorso Tar per Ostia RomaDailyNews Spiagge: no a proroghe senza gara, ricorso TAR per Ostia

“La Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato, l’Antitrust, l’Anticorruzione dicono tutti la stessa cosa: le concessioni balneari devono essere messe a gara e non possono essere prorogate alla scadenz ...

Borsa: Atlantia (+2,4%) guida i rialzi, si punta su accordo con Governo

Ieri ancora scontro Pd-M5S ma Cdp proroga prestito ad Aspi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 giu - La nuova fumata nera del vertice di maggioranza di ieri sulla concessione di Autostrade non ...

“La Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato, l’Antitrust, l’Anticorruzione dicono tutti la stessa cosa: le concessioni balneari devono essere messe a gara e non possono essere prorogate alla scadenz ...Ieri ancora scontro Pd-M5S ma Cdp proroga prestito ad Aspi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 giu - La nuova fumata nera del vertice di maggioranza di ieri sulla concessione di Autostrade non ...