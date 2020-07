Perché servono tante antenne 5G (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ricercatore del CNR di Pisa Andrea Passarella, che si occupa di reti mobili, spiega oggi in un’intervista all’edizione fiorentina di Repubblica perché servono tante antenne 5G: «L’esposizione ai campi magnetici è fissata dalla legge, non dalla tecnologia che impieghiamo. Se non cambiamo la legge, resta uguale». Ma la 5G non prevede un aumento del numero delle antenne presenti sul territorio? «Sì, ma sono antenne più piccole rispetto a quelle di ora, la trasmissione avviene con una potenza più bassa quindi il campo elettromagnetico generato dalle nuove antenne sarà ridotto anche se magari le potremo avere più vicino, come per esempio, installate ... Leggi su nextquotidiano

