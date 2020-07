Marotta: “Io via dall’Inter? Fake news. Su Eriksen e Kumbulla…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport prima del match di questa sera contro l’Hellas Verona, Beppe Marotta, dg dell’Inter, ha così parlato: “Eriksen? Quando un giocatore arriva dall’estero ci sono tante aspettative. Sta facendo un buon lavoro, quindi bisogna avere la calma e la tranquillità per lasciarlo lavorare. Io via dall’Inter? Assolutamente una Fake news. Sto bene all’Inter e a Milano. Voglio togliermi parecchie soddisfazioni qui ottenendo dei bei risultati. Ci vuole pazienza e calma per raggiungere obiettivi importanti, noi stiamo crescendo di mese in mese. Oggi la società ha bisogno di stabilità e continuità. Kumbulla? È un giocatore attenzionato da tanti club. Dal punto di vista del valore calcistico è assolutamente ... Leggi su alfredopedulla

