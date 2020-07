Lino Banfi, la grave malattia della moglie: come sta adesso (Di giovedì 9 luglio 2020) L’amatissimo attore pugliese Lino Banfi ha confidato qualche tempo fa che la moglie è affetta da una grave malattia, come sta adesso? Dopo una lunghissima carriera in cui si è fatto conoscere come comico di successo e attore a tutto tondo in una seconda fase, Lino Banfi si sta godendo la vita in famiglia e … L'articolo Lino Banfi, la grave malattia della moglie: come sta adesso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

mao59 : Oggi 9 luglio tanti auguri a Lino Banfi ?????? @LinoBanfi_ #LinoBanfi - robertachellini : RT @VanityFairIt: Lino e sua moglie sono la testimonianza di quegli amori rari che sanno essere «per sempre». E che nemmeno la malattia può… - cyrvsmile : @antartid3 Patrick dempsey ma l’ho pedinato diciamo non so se vale hahah poi Lino banfi (lol), luca zingaretti e la… - delilahvipic : RT @VanityFairIt: Lino e sua moglie sono la testimonianza di quegli amori rari che sanno essere «per sempre». E che nemmeno la malattia può… - dino_modugno : RT @1AnnaFalchi: Oggi e’ il compleanno del mitico Lino Banfi e lo festeggerà con noi a C’è tempo per...!!!! Auguri Lino!!!! Seguiteci ?? #… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi Lino Banfi, 84 anni di vita, 68 d amore (con la moglie Lucia) Vanity Fair Italia